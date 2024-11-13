Российской экономике предрекли стагфляцию

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем аналитическом отчете «О рисках стагфляции в российской экономике» предупреждают о возможной стагфляции в стране.
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