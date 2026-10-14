Тамбовский детский сад № 56 "Гусельки" стал победителем регионального этапа XIII Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России - 2026" в номинации "Лучший инклюзивный детский сад России".
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