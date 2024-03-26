Китай постепенно расширяет зону действия своих стратегических бомбардировщиков

В ходе недавнего учебного полета китайский стратегический бомбардировщик H-6K пролетел более тысячи километров за пределами островной цепи пролива Баши, разделяющего Тайвань и Филиппины, отмечают китайские СМИ, добавляя, что на его перехват были брошены иностранные самолеты, принадлежность которых установить пока не удалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии