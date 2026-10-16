На завершение строительства станций «Театральная» и «Алабинская» в бюджете Самарской области на 2027–2029 годы предусмотрено около 3 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Агенты Киева сред...
- "Орешник" ждали? ...
- GS Минфин Украины оц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым