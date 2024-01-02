В России появился третий лотерейный миллиардер

В России определился третий в истории лотерейный миллиардер. Им стал житель Тюмени. Житель Тюмени выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее, став третьим в стране лотерейным миллиардером, сообщает РИАМО.
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