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Женщину госпитализировали в реанимацию после ДТП на квадроцикле

Женщину госпитализировали в реанимацию после ДТП на квадроцикле

В субботу около 16 часов под Обнинском произошло ДТП. По данным ГИБДД, 46-летняя женщина за рулем квадроцикла Kayo Predator 110 двигалась в сторону Тарутино, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

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