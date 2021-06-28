Женщину госпитализировали в реанимацию после ДТП на квадроцикле

В субботу около 16 часов под Обнинском произошло ДТП. По данным ГИБДД, 46-летняя женщина за рулем квадроцикла Kayo Predator 110 двигалась в сторону Тарутино, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.