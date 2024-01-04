В Москве трое приезжих за 2 месяца оформили 30 банковских карт на поддельные паспорта

Пресс-служба Сбербанка рассказала о троих приезжих мужчинах, которые на протяжении 2-х месяцев подделывали паспорта и получали на них банковские карты для перепродажи на сторону и для совершения незаконных финансовых операций.
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