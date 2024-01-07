Надаль не сыграет на Australian Open

Рафаэль Надаль из-за очередной травмы вынужден отказаться от участия в первом в году турнире серии «Большого шлема» Бывшая первая ракетка мира, живая легенда тенниса Рафаэль Надаль объявил, что не сможет принять участие в Australian Open.
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