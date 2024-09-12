Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос с начала года на 11,6%

В Челябинской области снизились темпы роста оборота в рознице. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, оборот розничной торговли на Южном Урале за январь – июль 2024 года вырос на 11,6%, составив 588,0 миллиарда рублей.
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