Популярное в России средство от облысения оказалось обычным шампунем

Исследовательский центр Certification Group, известный по истории с подтверждением качества фейковых кроссовок, сгенерированных искусственным интеллектом, провел испытания и «липового» комплекса для роста волос, выяснили «Известия» в ходе собственного расследования.
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