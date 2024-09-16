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В ВСУ подсчитали, сколько нужно времени, чтобы новобранцы изменили ход СВО

В ВСУ подсчитали, сколько нужно времени, чтобы новобранцы изменили ход СВО

Украина думает, что ей нужно всего три месяца, чтобы оказать влияние на поле бояГлава комитета Верховной рады Украины по обороне Александр Завитневич в ходе интервью Financial Times признал, что новобранцы не смогут повлиять на ход боевых действий.

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