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Царьград

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В Архангельске мужчина спрыгнул с Кузнечевского моста: что известно

В Архангельске мужчина спрыгнул с Кузнечевского моста: что известно

В столице Поморья мужчина спрыгнул с моста. В происшествии разбираются правоохранители.В Архангельске произошло чрезвычайное происшествие.

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