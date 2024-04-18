Дин Сяобин - однорукий генерал

В современной китайской истории есть много героев, на которых молодое поколение может равняться. Одной из «живых легенд» Народно-освободительной армии является Дин Сяобин, более известный в военных кругах как «однорукий генерал».
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