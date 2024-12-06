Лавров заявил, что Россия была готова заключить договоренности с Украиной

Лавров: Москва была готова разработать договор с Киевом Россия была готова разработать договор с Киевом, основываясь на принципах, изложенных Украиной на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.
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