Лавров заявил, что Россия была готова заключить договоренности с Украиной

Лавров: Москва была готова разработать договор с Киевом Россия была готова разработать договор с Киевом, основываясь на принципах, изложенных Украиной на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.