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Вадим Евсеев: «Воткните Мрезига в состав «Локо», там он спокойно будет играть. На любой позиции»

Тренер « Динамо » Махачкала Вадим Евсеев считает, что хавбек дагестанцев Хуссем Мрезиг мог бы играть в « Локомотиве ».

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