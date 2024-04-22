Российские экономисты предложили создать новый орган управления наукой

Для достижения технологического суверенитета в России необходимо создать постоянный надминистерский орган управления наукой по аналогии с советским Государственным комитетом по науке и технике, заявили экономисты рабочей группы по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики.
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