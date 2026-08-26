Памфилова сообщила о двух миллионах заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что на данный момент около двух миллионов избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).
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