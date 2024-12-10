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"Давай разрежем и там посмотрим": Русские врачи уходят в бизнес, их замещают мигранты

"Давай разрежем и там посмотрим": Русские врачи уходят в бизнес, их замещают мигранты

В районных поликлиниках всё больше сотрудников с труднопроизносимыми фамилиями. Вузы России зазывают учиться бесплатно абитуриентов из Средней Азии.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А Голикова, Мурашко знают  к какому краю добралась ведомая ими медицина. Правда Голикова &quot;принимает меры&quot; и дает указание губерам с пометкой &quot;СРОЧНО&quot;-ПОВЫСИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ. Одно &quot;согревает &quot; душу ПО ПРИРОСТУ ВАЛЮТНЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ МЫ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ ????
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4 час.
юк
юлия кравчинская
Ключевое здесь то, что вузы, оказывается, зазывают жителей азиатских республик на БЕСПЛАТНОЕ обучение! Интересно, кто наверху  дал такую отмашку? Это предательство России!
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2 час.
ВВ
Василий Васильев
У нас тоже новые врачи все больше появляются с азиатскими фамилиями и физиономиями. Врачи старой формации уходят. Кто на пенсию, кто в частные клиники. Вместо них приходят молодые фельдшеры, которых &quot;строгают&quot; местные медучилища. И то, думаю только потому, что в частные клиники их не берут в силу отсутствия опыта и низкого уровня знаний. Все таки фельдшер - это не врач. А вот насчет обучения новых врачей и восполнения ими уходящего поколения советских врачей - это явно идиотская политика нашей Власти. В нынешних условиях надо полностью отменить платное образование в мед.вузах и ввести обязательную отработку по направления до 5 лет. Т.е. вспомнить советский опыт. Иначе проблему не решить.
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1 час.

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