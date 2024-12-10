"Давай разрежем и там посмотрим": Русские врачи уходят в бизнес, их замещают мигранты

ВВ

Василий Васильев

У нас тоже новые врачи все больше появляются с азиатскими фамилиями и физиономиями. Врачи старой формации уходят. Кто на пенсию, кто в частные клиники. Вместо них приходят молодые фельдшеры, которых "строгают" местные медучилища. И то, думаю только потому, что в частные клиники их не берут в силу отсутствия опыта и низкого уровня знаний. Все таки фельдшер - это не врач. А вот насчет обучения новых врачей и восполнения ими уходящего поколения советских врачей - это явно идиотская политика нашей Власти. В нынешних условиях надо полностью отменить платное образование в мед.вузах и ввести обязательную отработку по направления до 5 лет. Т.е. вспомнить советский опыт. Иначе проблему не решить.