Телеканал "КРЫМ 24"

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Ограничение на полёты в Симферополь продлили до 26 марта

Ограничение на полёты в аэропорт Симферополь продлили до 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба крымской воздушной гавани.

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