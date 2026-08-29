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Юрий Ильинов

Казахстан отправляет солдат в Газу: Астана втягивается в военный конфликт

Казахстан, Марокко и Уганда готовы направить тысячи военнослужащих в сектор Газа. Вашингтон заявил, что международные стабилизационные силы пока разворачиваются медленнее ожидаемых сроков.

Казахстан, Марокко и Уганда выразили готовность направить военнослужащих в сектор Газа. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности.

По его словам, речь идет о формировании международных стабилизационных сил для поддержания безопасности. Американский дипломат отметил, что несколько государств уже предложили тысячи военнослужащих для участия в операции.

При этом Уолтц признал, что развертывание международного контингента происходит медленнее, чем рассчитывали американские власти. Представитель США подчеркнул, что подготовка сил продолжается, несмотря на возникшие сложности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подтвердил готовность республики участвовать в международной миссии, сообщило издание «Лента.ру». Казахстанские военные войдут в состав международных стабилизационных сил.

Астана также готова предоставить медицинский персонал и наблюдателей для специального координационного центра. По словам Токаева, подобное участие должно способствовать стабилизации ситуации и дальнейшему восстановлению региона.

Президент Казахстана подчеркнул, что устойчивое развитие Ближнего Востока требует новых подходов к обеспечению мира. При этом Астана связывает свою позицию с необходимостью расширения международного сотрудничества.

 военный эксперт заявил, что для атаки украинских БПЛА на Башкирию могла использоваться казахстанская территория,