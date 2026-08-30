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FT: итоги референдума в Исландии грозят Евросоюзу репутационными потерями

FT: итоги референдума в Исландии грозят Евросоюзу репутационными потерями

Исход референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС Исландии может негативно отразиться на имидже Европейского союза, 30 августа сообщает газета Financial Times.

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