Терапевт Устинова предупредила, что инжир может ухудшить состояние при проблемах с ЖКТ

Инжир — это не только вкусный фрукт, но и полезный продукт для здоровья человека, сообщила «Газете.Ru» терапевт и диетолог «СМ-Клиник» Елена Устинова.
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