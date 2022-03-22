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Оренбургского преподавателя поймали на взятке в 10 тысяч рублей

Оренбургского преподавателя поймали на взятке в 10 тысяч рублей

В Оренбургской области сотрудниками полиции выявлен факт получения взятки должностным лицом, осуществляющим преподавательскую деятельность Сотрудниками группы экономической безопасности ОМВД России по Тоцкому району во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Оренбургской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт незаконного получения денежных средств должностным лицом Тоцкого района, осуществляющим преподавательскую деятельность Предварительно полицейскими установлено, 56-летняя преподавательница одного из учебных заведений, получила от студента незаконное денежное вознаграждение в размере более 10 000 рублей за фактическую написание контрольной работы и прохождения проверки на соответствие требованиям нормам контроля, а также положительного отзыва по данной работе.

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