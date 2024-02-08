Охота на лишенцев: кемеровская ГИБДД анонсировала тематический рейд

8 февраля на территории областной столицы пройдёт профилактическое мероприятие «Лишенец». Цель данного мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, не имеющих либо лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечение правонарушений среди таких водителей.
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