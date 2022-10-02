БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Проект «Кондор»: смерть с небес

Проект «Кондор»: смерть с небес

Как мы уже говорили ранее в материале «Проблема высокой стоимости высокоточных боеприпасов и пути её решения», российская спецоперация на Украине выявила высочайшую потребность вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) в высокоточном оружии.

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