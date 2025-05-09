Мы чтим героев, чьи подвиги вписаны в историю, и благодарим ветеранов за мирное небо. Великая Победа — наше общее достояние, которое учит помнить, гордиться и беречь правду в тяжёлое время её искажений.
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Мы чтим героев, чьи подвиги вписаны в историю, и благодарим ветеранов за мирное небо. Великая Победа — наше общее достояние, которое учит помнить, гордиться и беречь правду в тяжёлое время её искажений.