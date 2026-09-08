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Царьград

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Берл Лазар открыл новую синагогу на Нахимовском проспекте

Берл Лазар открыл новую синагогу на Нахимовском проспекте

Главный раввин России Берл Лазар открыл новую синагогу на Нахимовском проспекте. На церемонии он призвал еврейскую общину помогать пациентам соседнего госпиталя MD GROUP и выразил уверенность в скором наполнении нового здания верующими.

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