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Журнал «Профиль»

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В США предложили исключить нелегалов из списков для переписи населения

Статистика переписи используется для распределения мест в палате представителей Конгресса США. Бюро переписи населения обосновала свое предложение тем, что эта категория лиц не является полноправными жителями США, членами политического сообщества или лицами с "обычным местом жительства" в стране.

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