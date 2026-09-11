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Регионы России

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Танк Т-80БВМ получил новую всеракурсную защиту от дронов

Танк Т-80БВМ получил новую всеракурсную защиту от дронов

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в состав госкорпорации «Ростех») приступил к оснащению танков Т-80БВМ новым штурмовым комплектом всеракурсной защиты от беспилотных летательных аппаратов (дронов).

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