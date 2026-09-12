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Царьград

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Иран выставил Штатам ультиматум из семи пунктов. Что нужно для разблокировки Ормузского пролива

Иран выставил Штатам ультиматум из семи пунктов. Что нужно для разблокировки Ормузского пролива

Один из ключевых мировых торговых путей снова в центре внимания. Положение американо-еврейских агрессоров стремительно ухудшается, чем не могут не воспользоваться персы.

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