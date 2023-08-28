На пульсе времени

2 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Попов
    Чмошники, требуют ещё.Соседи Белоруссии...
  • Анатолий Рябенко
    В ответ этим соседям сказать или вы и НАТО прекратите поставлять оружие Украине, то Беларусь выведет эту силовую груп...Соседи Белоруссии...
  • Александр Попов
    Ну иди застрелись тогда.Адмирал США: Росс...

Юрий Кот: Европейцы с американцами должны молиться за победу России

Юрий Кот: Европейцы с американцами должны молиться за победу России

Чем глубже изучаю историю взаимоотношений Запада и России, тем больше понимаю безперспективность любых партнёрских отношений с возомнившими себя богами на земле сверхчеловеками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Баканин
Многие и хотели бы приехать, только ФМС стеной стоит. Без взятки не только гражданство, вида на жительство не получишь. Даже если у тебя муж или жена граждане РФ. Вот где пятая колонна!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх