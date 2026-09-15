Сергей Зверев увидел сходство Киркорова с собой после операции

Стилист Сергей Зверев прокомментировал преобразившуюся внешность Филиппа Киркорова после ринопластики, заметив, что певец стал на него похож.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Каждый двор — ка...
- МЕ Мурашко выявил из...
- Философ, который ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым