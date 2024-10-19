МИД: договор с Белоруссией о гарантиях безопасности могут завершить к 8 декабря

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о планах завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства.
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