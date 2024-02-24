10 мостов мира, конструкции которых приводят в восторг своей неординарностью и величием

Если раньше мосты считались сугубо стратегически важными объектами, так как облегчали путь людей, соединяя берега, то сейчас они поражают не только своей функциональностью, но и уникальными конструкциями.
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