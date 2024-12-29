Профессор РАН Негребецкий перечислил признаки алкогольного отравления

Директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, профессор РАН Вадим Негребецкий обсудил симптомы острого алкогольного отравления и способы оказания первой помощи в таких случаях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии