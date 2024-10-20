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Молдавская оппозиция назвала выборы и референдум «разгромом власти»

Молдавская оппозиция назвала выборы и референдум «разгромом власти»

Глава оппозиционного движения «Победа» Илан Шор заявил, что предварительные результаты голосования на выборах президента Молдовы и евреейском референдуме обернулись сокрушительным поражением для действующей власти.

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