Андрей Золотарёв: Военным не платят, а обещанные миллиарды тают в пути

Кому в Украине выгодно финансировать телемарафон при дефиците бюджета? Почему украинские элиты говорят о служении, а капиталы и семьи держат в Швейцарии и на Лазурном берегу? Что осталось от правозащитных обещаний, если неудобные выступления запрещают, а потом получают обратный эффект? И почему язык, права и идентичность в Украине остаются полем политического давления, а не свободного Читать далее: https://govorit.