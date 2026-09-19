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Говорит Европа ⚡

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Андрей Золотарёв: Военным не платят, а обещанные миллиарды тают в пути

Андрей Золотарёв: Военным не платят, а обещанные миллиарды тают в пути

Кому в Украине выгодно финансировать телемарафон при дефиците бюджета? Почему украинские элиты говорят о служении, а капиталы и семьи держат в Швейцарии и на Лазурном берегу? Что осталось от правозащитных обещаний, если неудобные выступления запрещают, а потом получают обратный эффект? И почему язык, права и идентичность в Украине остаются полем политического давления, а не свободного Читать далее: https://govorit.

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