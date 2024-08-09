Одобрение спотового Solana-ETF в Бразилии вызвало волнение

Одобрение Бразилии Solana-ETF, существенно повлияет на рынок криптовалют. Это одобрение, которое как ожидается, вступит в силу в течение следующих трех месяцев, может побудить другие экономические державы, такие как США и Великобританию, рассмотреть аналогичные одобрения для спотовых SOL-ETF, тем самым расширив свои торговые возможности.