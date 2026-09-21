Психолог Симич назвала возраст для самостоятельного использования ИИ детьми

Самостоятельно использовать искусственный интеллект для поиска и анализа информации детям лучше примерно с 14–15 лет, когда уже сформированы основные навыки словесно-логического мышления, рассказала RT медицинский психолог Ольга Симич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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