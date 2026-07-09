«Три никогда»: почему тайваньский десант упирается в арифметику, а не в мощь

Крупнейший десант в истории — Нормандия-1944 — высадил в первый день 160 тысяч человек, но тайваньский сценарий упирается не в масштаб, а в арифметику: сколько бригад физически проходит через пролив в первые часы, прежде чем оборона успеет разорвать цепочку.