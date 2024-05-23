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Наибольшее удорожание продуктов питания наблюдается в Мангистауской области

Наибольшее удорожание продуктов питания наблюдается в Мангистауской области

Цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в РК на 14 мая текущего года с начала года выросли на 0,3%, хотя в сравнении с аналогичным периодом 2023-го снизились на 0,4%, передают аналитики Energyprom.

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