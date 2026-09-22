Трамп запретил CNN и Politico посещать Белый дом

Эндрю Паздер отменил выступление на Politico из-за пересечения с речью Трампа на Генассамблее ООН. На фоне конфликта Белого дома с CNN, MS NOW и Politico Трамп запретил им доступ в Белый дом, обвинив в распространении "фейковых новостей".