Трамп запретил CNN и Politico посещать Белый дом

Эндрю Паздер отменил выступление на Politico из-за пересечения с речью Трампа на Генассамблее ООН. На фоне конфликта Белого дома с CNN, MS NOW и Politico Трамп запретил им доступ в Белый дом, обвинив в распространении "фейковых новостей".
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