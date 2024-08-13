Индия и РФ изучают идею введения базового обменного курса рупии к рублю

В Индии и РФ рассматривают возможность введения базового обменного курса рупии к рублю. Предполагается, что это позволит преодолеть долларовые торговые барьеры, возникшие после введения Соединенными Штатами антироссийских санкций, пишет The Economic Times.
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