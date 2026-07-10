"Все рухнет". Россия готовит сокрушительный прорыв в зоне СВО

АС

Анатолий Страшко

Если такие радостные новости , значит .......нас или мало, действительно, бьют. Или вынуждены такое распространять. Скорее всего - первое. Но , учитывая то, что с каждого утюга нам кричат, о войне со всей НАТО, нам надо ожидать неприятностей. Или поскорее ударить первыми. Но тут уж как получиться собраться. Генштабу я доверяю. И хоть полуеврейский Наполеон Пригожин обзывал Герасимова алкоголиком, всё-таки Генштаб это не один Герасимов. Потерпим , славяне? Победа будет, родимая. А Усраины денацификация, как сейчас стало понятно каждому, это просто её исчезновение как государства. И появление Малороссии. Вот что у нас впереди.