Женщина похвасталась, что «взяла в аренду» ребёнка с инвалидностью, чтобы заправиться без очереди. Позже она заявила, что это была шутка ради хайпа.
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Женщина похвасталась, что «взяла в аренду» ребёнка с инвалидностью, чтобы заправиться без очереди. Позже она заявила, что это была шутка ради хайпа.
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