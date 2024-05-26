Захарова назвала слова Байдена о незаменимой нации кринжем года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена о "незаменимой нации" и "единственной сверхдержаве", напомнила в своем Telegram-канале, что американские выборы в 1912 году выиграл кандидат, заявлявший, что "незаменимых людей нет".
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