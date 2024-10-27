Днепропетровск готов к встрече русских? Армия РФ стремительно прорывается к границам ДНР Юлия СоколоваВ последние недели российская армия демонстрирует активное продвижение к границам Донецкой Народной Республики, оставляя за собой разрушенные оборонительные линии украинских сил.
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