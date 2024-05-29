Тверской Уполномоченный Антон Стамплевский совместно с УФНС России по Тверской области провел семинар для предпринимателей по актуальным вопросам налогообложения

В семинаре приняли участие представители бизнеса, Облпотребсоюз Тверской области, Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», представители Тверского регионального отделения «Деловая Россия», ассоциации автодилеров и другие организации.
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