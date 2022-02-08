Глава Забайкалья настаивает на необходимости изменения закона об отлове безнадзорных животных

Чита, 9 февраля. Проблема с отловом бездомных собак стоит остро в регионах России. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что собирается добиваться внесения изменений в федеральное законодательство об отлове безнадзорных животных.
Чита, 9 февраля. Проблема с отловом бездомных собак стоит остро в регионах России. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что собирается добиваться внесения изменений в федеральное законодательство об отлове безнадзорных животных.
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