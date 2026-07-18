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Банковский сектор: First Financial Bankshares отчитался за второй квартал

Банковский сектор: First Financial Bankshares отчитался за второй квартал

Американский банковский холдинг First Financial Bankshares, Inc. (NASDAQ: FFIN), базирующийся в Абилине, штат Техас, официально опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, отражающую стабильное расширение ключевых балансовых показателей.

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